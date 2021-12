TRE aceita recurso e Fernando Gomes é declarado prefeito eleito de Itabuna

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA) deferiu o recurso do ex-prefeito de Itabuna Fernando Gomes (DEM). A votação aconteceu nesta quarta-feira, 7, e o democrata teve cinco votos favoráveis e um contrário.

Com a decisão, ele é declarado eleito e pode tomar posse no próximo dia 1º de janeiro. Contudo, segundo a assessoria do TRE-BA, essa é a 2ª instância do processo, que ainda pode seguir para avaliação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Fernando Gomes teve a candidatura indeferida no pleito de outubro deste ano, porque ele tem condenações no Tribunal de Contas da União (TCU) e no Tribunal de Contas do Estado (TCE). Contudo, a defesa apresentou liminar suspendendo a condenação do TCE e com efeitos suspensivos das condenações do TCU.

O democrata foi eleito com 47,94% dos votos válidos.

