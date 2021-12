TRE abre nesta sexta novas vagas para recadastramento biométrico

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) abre nesta sexta-feira, 23, o cadastro para agendar atendimento para as próximas duas semanas (de 26 e 27 de março e 2 a 6 de abril). Normalmente, o órgão só disponibiliza as vagas para o período de uma semana, mas por conta do feriado de Semana Santa o prazo foi ampliado para mais uma semana.

O cadastro pode ser feito pelo site do TRE a partir das 12 horas. Com isso, é possível selecionar a data e horário de interesse.

O agendamento é para quem quer regularizar a situação do título, que foi cancelado por não realizar o recadastramento biométrico.

Confira os postos atendimento da capital com agendamento disponibilizado no site do TRE:

Prefeitura-Bairro Subúrbio/Ilhas

Prefeitura-Bairro Cajazeiras

Prefeitura-Bairro Pau da Lima

Prefeitura-Bairro Barra/Pituba

Shopping Center Lapa

Shopping Paralela

Câmara Municipal de Salvador

