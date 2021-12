Traqueobronquite impede Rui Costa de ir à festa do Bonfim

O governador Rui Costa, que estava programado para participar da 1ª Lavagem do Bonfim como governador da Bahia, não poderá ir à celebração nesta quinta-feira, 15, por conta de um problema de saúde.

Segundo nota divulgada pela Secretaria de Comunicação do Social do Governo, Rui Costa foi diagnosticado com traqueobronquite, após "3 dias evoluindo com quadro de tosse e febre, tendo sido submetido a exames laboratoriais e de imagem".

Por determinação médica, o governador deverá permanecer em repouso domiciliar e com agenda de trabalho reduzida nas próximas 72 horas, quando deve ocorrer uma melhora em sua saúde.

Por meio de sua conta no Twitter, Rui Costa lamentou o ocorrido e publicou duas mensagens nesta manhã.

"Lutei até o último minuto, mas infelizmente uma traqueobronquite, conforme os exames médicos, me impede de participar do cortejo do Bonfim. É uma pena, queria muito agradecer as vitórias que conquistamos. Desejo uma festa de paz e harmonia. Que Nosso Sr do Bonfim ilumine a todos", escreveu.

