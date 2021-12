"Traçamos um plano para desenvolver a Bahia como um todo", diz João Leão

Em mais uma rodada de encontro do Grupo de Líderes Empresariais da Bahia (LIDE Bahia), o convidado da vez, vice-governador da Bahia, João Leão (PP) ministrou palestra sobre os Investimentos públicos e privados na Bahia nesta segunda-feira, 7.

Leão explanou sobre a arrecadação de ICMS, referente ao ano passado, nos 27 territórios de identidade. No período, cerca de 77,79% da receita estava concentrada na Região Metropolitana da Salvador (RMS). O objetivo do vice-governador na Secretaria de Planejamento (Seplan) foi fazer com que o desenvolvimento seja observado em todo o Estado, não apenas em uma região.

"Traçamos um planejamento individual para desenvolver a Bahia como um todo. A região do Portal do Sertão, que compreende municípios como Feira de Santana, por exemplo, tem receita de 4,81%, mas Alagoinhas, que faz parte do território do agreste baiano, deve ultrapassar", estimou. Leao também aproveitou a ocasião para convocar os empresários a investir na Bahia.

Rosane Manica, uma das patrocinadoras e presidente da Nutricash, destacou que o debate é extremamente importante para que os empresários discutam as atividades do governo. "Os encontros são para obter informações e também para fazer negócio. Eu, inclusive, já fechei vários negócios com outros parceiros da organização".

O LIDE é uma organização de empresários que debatem o fortalecimento da livre iniciativa do desenvolvimento econômico e social, além da defesa dos princípios éticos de governança corporativa no setor público e privado. O grupo conta com 32 unidades regionais e internacionais e 26 frentes de atuação.

