Trabalhadores rurais tentam invadir Governadoria

Um grupo de trabalhadores rurais tentou invadir a Governadoria nesta quinta-feira, 19, e foi reprimido por policiais militares que fazem a segurança do local. Eles reclamam principalmente dos cortes na assistência técnica para a agricultura familiar.

Houve empurra empurra e uso de gás de pimenta quando eles tentaram se aproximar da porta de vidro do prédio. A PM conseguiu afastar o grupo de cerca de 400 pessoas que está concentrado em frente à governadoria.





O ato é organizado pelo Fórum Baiano de Agricultura familiar. A Frente dos Trabalhadores Livres e o Movimento Social dos Povos Brasileiros, são dois dos grupos que estão protestando.

O grupo canta "Diga ai companheirada o que nos vamos fazer? Vamos nos organizar e mudar o poder".

Os policiais conseguiram conter o tumulto. O secretário das Relações Institucionais Josias Gomes não entendeu a confusão. "Recebi o pessoal e encaminhei as propostas. Qual a razão do tumulto?", indagou.

Lideranças do movimento dizem que tentam há um mês marcar uma audiência com o governador Rui Costa e resolveram mobilizar 400 agricultores familiares de diversas regiões do estado para pressionar o governo, nessa quinta. Eles se reuniram em frente à Governadoria e quando o secretário Josias Gomes aceitou receber uma comissão para negociar a audiência, um grupo maior tentou entrar provocando a reação dos cerca de dez policiais e seguranças que ficam no local.

Alguns PMs se mostraram nervosos com a ação dos trabalhadores rurais e especulavam ser preciso jogar bombas de efeito moral, mas os ânimos se acalmaram e não foi preciso chamar a tropa de choque

