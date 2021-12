Toffoli nega pedido de suspensão do processo de Lula

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, negou nesta quitna-feira, 3, os pedidos liminares impetrados pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para que a tramitação do processo na 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba fosse suspensa. Lula é acusado e corrupção relativa a reformas feitas em um sítio em Atibaia, interior de São Paulo.

Os advogados do ex-presidente reclamam que o magistrado estava descumprindo uma decisão do STF. Semana passada, o Tribunal determinou que trechos da delação de ex-executivos da construtora Odebrecht sobre Lula referente ao terreno que seria sede do Instituto do ex-presidente deveriam ser remetidos à Justiça Federal paulista e não ao juiz Sergio Moro.

Segundo a 2ª Turma do Supremo, essas delações não têm nenhuma relação com as fraudes na Petrobras, centro dos processos que correm em Curitiba. Em resposta, Moro afirmou que aguardaria a publicação do acórdão para avaliar a extensão da decisão.

No despacho, Toffoli afirma que a determinação do colegiado foi uma questão isolada, e não diz respeito à integridade penal. Ele explicou que a decisão se limitou a encaminhar os termos de depoimento que instruíam processo a São Paulo, e pontuou que Moro não desobedeceu qualquer ordem do STF.

“Determinou-se o encaminhamento isolado de termos de depoimento que originariamente instruíam procedimento em trâmite no Supremo Tribunal Federal à Seção Judiciária de São Paulo, bem como que, em relação a esses termos de depoimento – e não em relação a ações penais em curso em primeiro grau – fossem oportunamente observadas as regras de fixação, de modificação e de concentração de competência”, escreveu o ministro.

Toffoli destacou que a decisão da Segunda Turma foi “em caráter provisório” e tomada com base exclusivamente em "nos precários elementos de informação" que estavam nos autos da petição. Ele explicou que o Ministério Público ainda pode tentar argumentar que as delações da Odebrecht sobre o sítio em Atibaia têm ligação com os desvios na Petrobras.

"Em suma, não se subtraiu – e nem caberia fazê-lo - do Ministério Público o poder de demonstrar o eventual liame – a ser contrastado pelo reclamante nas instâncias ordinárias e pelas vias processuais adequadas - entre os supostos pagamentos noticiados nos termos de colaboração e fraudes ocorridas no âmbito da Petrobras, bem como em momento algum se verticalizou a discussão sobre a competência do juízo reclamado para ações penais em curso em desfavor do reclamante, máxime considerando- se que essa matéria jamais foi objeto da PET nº. 6.780.”

Apesar de a liminar ter sido negada, o caso ainda deve ir ao julgamento no STF. Os advogados do petista que segue preso em Curitiba, solicitam que o Supremo determine onde o processo será julgado definitivamente. O veto do limiar apenas impede que o julgamento fique suspenso até a decisão. Na segunda, 30, a defesa de Lula entrou no Supremo para que o tribunal obrigasse o envio do processo.

adblock ativo