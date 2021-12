"Todo mundo tem o direito de criticar", diz Dilma sobre Lula

A presidenta Dilma Rousseff comentou, nesta terça-feira, 23, as declarações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que fez críticas, nesta segunda-feira, 22, ao PT. "Todo mundo tem o direito de criticar, mais ainda o presidente Lula, que é muito criticado por vocês", disse a presidenta aos jornalistas , após anunciar a nomeação da empresária Luiza Trajano para o Conselho Público Olímpico Brasileiro, substituindo o ex-presidente do Banco Central Henrique Meirelles, em evento no Rio de Janeiro.

Em seminário promovido nesta segunda-feira pelo Instituto Lula, o ex-presidente disse que o PT precisa de nova utopia. Ao lembrar que o partido foi criado com o sonho de dar voz aos trabalhadores, Lula questionou a situação atual. "Queremos salvar a nossa pele, nossos cargos, ou queremos salvar o nosso projeto?".

"Hoje, a gente só pensa em cargo, em emprego, a gente só pensa em ser eleito", afirmou o ex-presidente, durante a conferência Novos Desafios da Democracia. Para ele, o PT precisa urgentemente voltar a falar com a juventude para que os jovens coordenem o partido, já que muitos dos atuais membros estão "cansados". "Acho que precisamos criar um novo projeto de organização partidária no nosso país", defendeu.

