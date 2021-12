TJ-MG analisa último recurso de Azeredo no mensalão mineiro

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ-MG) julga nesta terça-feira, 22, embargos de declaração apresentados pelo ex-governador Eduardo Azeredo (PSDB) contra a condenação a 20 anos e 1 mês de prisão, pelos crimes de peculato e lavagem de dinheiro, por envolvimento no mensalão mineiro. Este é o último recurso possível à defesa - se for rejeitado, Azeredo pode ter sua prisão decretada.

Para evitar que o julgamento fosse adiado, o TJ-MG substituiu um dos desembargadores responsáveis pelo julgamento. O motivo é a apresentação de um atestado médico pelo desembargador Eduardo Machado. Não foi informado o problema de saúde pelo qual passa o magistrado. Ele será trocado por Fernando Caldeira Brant.

Segundo o TJ-MG, o recurso de Azeredo só pode ser analisado com a presença de todos os cinco desembargadores da 5ª Câmara Criminal. A convocação do substituto, que pertence à 4ª Criminal, foi feita nesta sexta-feira, 18.

Eduardo Machado votou a favor de Azeredo no julgamento dos embargos infringentes, que poderiam influir na execução da pena. Na sessão, o tucano foi derrotado por 3 votos a 2. Procurada, a defesa de Azeredo não respondeu ao contato feito pela reportagem. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

