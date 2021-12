Tia Eron e Wladimir viram o jogo e degolam Cunha

"Não posso absolver o representado. Quero votar sim com o relatório", disse a deputada Tia Eron (PRB-BA) ao dar voto considerado decisivo para a derrota do presidente afastado da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ).

A votação no Conselho de Ética da Câmara sofreu uma reviravolta com o voto de Wladimir Costa (SD-PA), aliado de Cunha, que votou a favor da cassação do peemedebista.

Momentos antes do anúncio da deputada Tia Eron, ele ainda fazia a defesa do presidente afastado da Câmara, afirmando que ele foi o grande responsável pelo processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff e chamando os petistas de "vagabundos".

"Eu não fui abduzida"

Antes de Costa mudar de voto, a expectativa era de que Eron poderia empatar o placar em 10 a 10. O voto de minerva ficaria favor da perda de mandato de Cunha viria do presidente do Conselho, José Carlos Araújo (PR-BA), o que acabou não sendo necessário.

Antes da votação no Conselho de Etica e Decoro Parlamentar, nesta terça-feira, 14, deputados e líderes se manifestaram sobre o voto do relatório do deputado Marcos Rogério (DEM-RO).

Uma das manifestações mais aguardadas era a da deputada Tia Eron (PRB-BA), que não explicitou o voto, mas deu uma dica de como votaria. "Ninguém manda nessa nega aqui. Quero olhar nos olhos de cada um. Os olhos refletem o que a boca não tem coragem de dizer. Eu não fui abduzida", disse, se referindo às criticas recebidas pela sua ausência na última reunião do conselho, que foi adiada após pedido de vista.

"Chamaram Tia Eron para resolver o problema que os homens desse conselho não conseguiram resolver. Não era para resolver? Tia Eron vai resolver!", disse a parlamentar. Eron afirmou ainda que iria votar de acordo com sua consciência.

