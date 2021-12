Tía Eron é dona de voto decisivo que pode livrar Cunha

Considerada dona do voto decisivo que pode livrar o deputado afastado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) da aprovação do pedido de cassação no Conselho de Ética, a deputada Tia Eron (PRB-BA) elogiou o parecer do relator do caso, deputado Marcos Rogério (DEM-RO), e disse que votará pela "preservação da moral" na Casa. "Eu sei o que tenho de fazer".

Pressionada pela base eleitoral na Bahia e disputada por grupos pró e contra Cunha, a deputada viu "consistência" no relatório. "Ele foi cirúrgico, decente, não tirou proveito político para ter visibilidade", disse.

Prós e contras

Cunha conta com o apoio de dez dos 21 deputados titulares do colegiado. O grupo que defende a cassação do mandato soma nove votos e, para empatar o placar, precisa da adesão de Tia Eron.

