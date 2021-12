The Intercept divulga mensagens de procuradores com críticas a Moro

Procuradores do Ministério Público Federal (MPF) esteriam reclamando de violações éticas supostamente cometidas pelo, na época juiz, Sérgio Moro, revelam mensagens privadas divulgadas pelo portal The Intercept Brasil e divulgadas na madrugada deste sábado, 29.

De acordo com o portal, os procuradores estariam temendo pela perda de credibilidade da Operação Lava Jato com a ida de Moro para Ministro da Justiça e Segurança do governo de Jair Bolsonaro (PSL). As conversas teriam ocorrido em grupos com representantes da Lava Jato e outros integrantes do MPF.

Os envolvidos na conversa revelaram críticas duras à agenda política e pessoal do ministro, além de acusarem de desrespeitar os limites da magistratura para conserguir alcançar suas metas.

"Moro viola sempre o sistema acusatório e é tolerado por seus resultados", comentou a procurado Monique Cheker. Na época Moro tinha acabado de aceitar o convite de Bolsonoro para o ministério.

Os procuradores lamentaram, nas mensagens, a proximidade de Moro com Bolsonaro e falaram que isso poderia dar forças para as alegações de que a Lava Jato estaria acontecendo por conta de motivações políticas.

Ainda segundo o The Intercept Brasil, os integrantes do grupo criticaram a esposa de Moro, Rosângela Moro, ter comemorado nas redes sociais a vitória de Jair Bolsonaro para a presidência da República.

"Esposa de Moro comemorando a vitória de Bolso nas redes", disse o procurador Alan Mansur. "Erro crasso", respondeu José Robalinho Cavalcanti, ex-presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República.

"Moro já cumprimentou o eleito. Como perde a chance de ficar de boa, pqp", informa a procuradora Janice Agostinho Barreto Ascari. "Esse povo do interior é muito simplório", ironiza o procurador Luiz Fernando Lessa.

Ainda segundo Janice: ""Moro se perde na vaidade".

Deltan preocupado

Conforme o The Intercept Brasil, as conversas também provam que Deltan Dallagnol, coordenador da Lava Jato, demonstrou preocupação com a aceitação de Sérgio Moro ao cargo do Ministério da Justiça e Segurança do governo Bolsonaro.

"Temos uma preocupação sobre alegações de parcialidade que virão. Não acredito que tenham fundamento, mas tenho medo do corpo que isso possa tomar na opinião pública".

MPF se posiciona

Ainda de acordo com o portal, a Lava Jato respondeu as revelações afirmando que as conversas podem não ser autênticas.

“O trecho do material enviado à Força-Tarefa não permite constatar o contexto e a veracidade do conteúdo. Autoridades públicas foram alvo de ataque hacker criminoso, o que torna impossível aferir se houve edições no material alegadamente obtido. A Lava Jato é sustentada com base em provas robustas e em denúncias consistentes, analisadas e validadas por diferentes instâncias do Judiciário. Os integrantes da Força-Tarefa pautam suas ações pessoais e profissionais pela ética e pela legalidade", diz a resposta do MPF.

