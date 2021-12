Da Redação Testemunhas de defesa são ouvidas em sessão do impeachment

A defesa convocou seis testemunhas: o economista Luiz Gonzaga Belluzzo, o professor de direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) Geraldo Prado, o ex-ministro da Fazenda Nelson Barbosa, a ex-secretária de Orçamento Federal do governo Esther Dweck, o ex-secretário-executivo do Ministério da Educação Luiz Cláudio Costa e o professor de direito da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) Ricardo Lodi Ribeiro.

A expectativa é que os depoimentos avancem pelo fim de semana. O julgamento foi iniciado nesta quinta com os depoimentos das testemunhas de acusação. O procurador Júlio Marcelo de Oliveira, representante do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, inicialmente, foi convocado como testemunha, mas acabou falando como informante, já que a defesa reclamou do fato dele ter se posicionado a favor do impeachment nas redes sociais.

Júlio Marcelo foi ouvido por quase 6h30 e disse que, na sua opinião, ouve operação de crédito nas chamadas pedaladas fiscais, o que configurou o crime de responsabilidade cometido por Dilma. O auditor da Receita também junto ao TCU, Antônio Carlos Costa D'Ávila, foi o outro ouvido.

