Tesouro veta empréstimo de US$ 2,1 bi à Bahia

O governo baiano não poderá mais contar com os US$ 2,1 bilhões que entrariam nos cofres públicos por meio de autorização de crédito do Bank of América Merril Lynch (Bofa), aprovado pelo Legislativo em julho. A finalidade do empréstimo era o pagamento do serviço da dívida interna contraída a partir de empréstimos com BNDES e Caixa Econômica, principalmente.

A operação aguardava o aval do Tesouro Nacional, que não irá mais autorizar a captação de dinheiro pelos estados com entidades como o Bank of America - informou o orgão à imprensa nacional no início do mês.

Num momento em que o governador determinou o corte de R$ 315 milhões em despesas - sendo R$ 65 milhões só em cargos de confiança -, o dinheiro daria uma folga anual aos cofres públicos de cerca de R$ 270 milhões, afirmou o ex-secretário da Fazenda Luiz Petitinga (PT) durante a apresentação do balanço quadrimestral, referindo-se ao empréstimo.

A TARDE solicitou entrevista com o secretário da Fazenda, Manoel Vitório, para comentar o assunto. Mas a Sefaz respondeu por meio da assessoria de imprensa que "a operação autorizada destinava-se a melhorar o perfil da dívida, mas o cenário econômico mudou".

Informou, ainda, que o próprio Estado, independentemente de uma resposta negativa do Tesouro, estaria "reavaliando a conveniência desta operação, já que há outras linhas de crédito com características mais adequadas".

A mudança de cenário econômico refere-se ao aumento da cotação do dólar, pois a dívida é em moeda americana. O estado teria cinco anos de carência para iniciar o pagamento das parcelas. A Bahia tem margem de endividamento e credibilidade no mercado para contratar outros tipos de operação, afirma, ainda, a Sefaz.

Dívida - O dinheiro do Merril Lynch legaria ao estado uma engorda grande da dívida futura, entretanto poderia abrandar em alguma medida o cenário da crise financeira atual, afirma o líder da oposição na Assembleia Legislativa, Elmar Nascimento (PR).

O serviço de pagamento da dívida é alto. De janeiro a junho deste ano já escoou R$ 1,3 bilhão para despesas e encargos da dívida total, mostram dados do Sicof (que não separa organismos nacionais e internacionais).

A Secretaria da Fazenda afirma que o governo desembolsa R$ 125 milhões mensais para pagamento das parcelas das dívidas interna e externa. Fato é que só em amortização de dívidas com a União e organismos internacionais o governo desembolsou de 2007 a 2012 mais de R$ 9,9 bilhões, mostra o Sicof.

