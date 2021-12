Termina o depoimento de Lula a Moro em Curitiba

O ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva encarou, nesta quarta-feira, 13, pela segunda vez, o juiz federal da Lava Jato, Sérgio Moro. Após depor por cerca de 2h30 em Curitiba, Lula segue para o ato em solidariedade a ele na Praça Generoso Marques, também na capital paranaense.

O depoimento faz parte da ação penal em que Lula é acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro supostamente por ter recebido recursos da Odebrecht para a compra de um terreno destinado a abrigar a sede do Instituto Lula em São Paulo e de um apartamento vizinho ao do petista em São Bernardo do Campo.

Em maio, Lula esteve pela primeira vez frente a frente com Moro para prestar depoimento no caso do triplex do Guarujá.

O petista já foi condenado naquela ação, em primeira instância, a 9 anos e 6 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

Não há previsão de data para o julgamento, que vai ocorrer no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), em Porto Alegre.

