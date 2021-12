Terceirizados protestam contra projeto do Reda na Câmara

Cerca de 100 trabalhadores terceirizados realizam um protesto, na tarde desta quarta-feira, 15, contra o projeto que trata do Regime Especial de Direito Administrativo (Reda) da prefeitura, que será votado na Câmara.

Os manifestantes fecharam o trânsito na via em frente à Câmara, na Praça Municipal, o que provocou congestionamentos no entorno. Terceirizados também ocupam as galerias da Câmara para protestar contra o projeto.

Segundo eles, com a aprovação do projeto, cerca de seis mil trabalhadores terceirizados que prestam serviços para a prefeitura serão demitidos.

"Vão substituir os terceirizados pelos Redas, que vão ser indicações dos aliados dos prefeitos. Estão fazendo isso sem discutir com o sindicato, com os trabalhadores. Pelo Reda, os trabalhadores não terão seus direitos mínimos cumpridos", disse Everaldo Russo, diretor de comunicação do Sindicato dos Trabalhadores da Limpeza Urbana do Município Salvador (Sintral).

Além disso, ele conta que trabalhadores de algumas empresas que prestam serviço pra prefeitura, como a Braspe, estão com salários atrasados. "São pais e mães de família que estão sem receber. Já levamos o caso ao Ministério Público do Trabalho. Estão querendo empurrar esse projeto do Reda goela abaixo", afirmou.

