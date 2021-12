'Terceira via não pode ser neutra, tem que polarizar também', diz FHC

O ex-presidente da República e presidente de honra do PSDB, Fernando Henrique Cardoso, disse, nesta segunda-feira, 21, em entrevista à BCC Brasil, orcer por uma aliança política que dê viabilidade a uma "terceira via" eleitoralmente forte para o pleito de 2022.

Para o tucano, essa opção não deve parecer "neutra" diante das possíveis candidaturas do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas tem que saber "polarizar também".

"E não é só não ser neutro. A terceira via não pode ser uma coisa opaca, neutra, porque aí ganham os polos. Tem que ser uma coisa que polarize também, que chame atenção para as questões fundamentais do país, inclusive da democracia", afirmou o tucano. "E não é uma pessoa que vai resolver isso, é um conjunto grande, somos nós todos, juntos, que podemos resolver isso".

O ex-presidente também disse que essa opção eleitoral não precisa, necessariamente, ser encabeçada pelo PSDB, repetindo as palavras ditas pelo senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) em uma videoconferência realizada no domingo, 20.

FHC disse preferir que o PSDB firme sua liderança nessa busca por um nome forte para 2022, mas afirmou que o partido não pode "menosprezar" outras forças políticas. "É preciso que haja um certo esforço para que haja uma terceira via, senão não existe. Se for do PSDB, muito bem, se não for, temos que nos juntar", declarou.

