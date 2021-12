Terapeutas do Riso receberão homenagem na Assembleia

Os Terapeutas do Riso, grupo de Salvador que há 15 anos usa técnicas circenses, músicas e humor para promover a humanização do ambiente hospitalar, levando alegria aos pacientes em tratamento, serão homenageados pela Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), no dia 19 de setembro, em sessão marcada para às 14h30, no Plenário da Câmara.

A homenagem foi solicitada pela deputada Maria Del Carmen (PT), em reconhecimento às boas práticas de humanização na assistência à saúde adotadas pelo grupo. Ainda segundo a deputada, os Terapeutas do Riso realizam um importante trabalho social.

Também conhecidos como Doutores-palhaços, os integrantes do Terapeutas do Riso vão mostrar ao público presente à sessão do dia 19 algumas das técnicas que utilizam em clínicas e hospitais. O evento contará com a participação de representantes da Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), Obras Sociais Irmã Dulce (Osid), Hospital Naval de Salvador, Hospital Estadual da Criança, de Feira de Santana e Hospital Espanhol.

O grupo Terapeutas do Riso foi criado em 1998, quando os artistas Edmar Dias e Dalvinha Gomes encenavam a peça Gargalhadas, na Casa da Criança com Câncer. Durante a peça, um paciente terminal voltou a sorrir e nos dias seguintes à apresentação, demonstrou sinais de melhora no seu quadro.

Os atores atribuíram o fato ao papel terapêutico do riso e passaram a pesquisar mais o tema, desenvolvendo um repertório de brincadeiras para levar a hospitais como o João Batista Caribé. Atualmente, os Terapeutas dão "consultas" em unidades das Osid, Hospital da Criança e Hospital Naval e, além de crianças, também levam a humorterapia para pacientes adultos.

adblock ativo