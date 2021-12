Teori Zavascki morreu de politraumatismo craniano, diz laudo do IML

O ministro do STF Teori Zavascki morreu devido a um politraumatismo craniano, de acordo com o laudo do IML (Instituto Médico Legal) de Angra dos Reis divulgado nesta sexta-feira, 20. Não há informações sobre a causa de morte das outras vítimas da queda do avião na quinta-feira, 19, em Paraty, no Rio de Janeiro.

O copro de Teori foi liberado na noite desta sexta-feira, 20, e segue para Porto Alegre, onde será enterrado neste sábado, 21, em um velório aberto para o público a partir das 11h no plenário do Tribunal Regional da 4ª Região (TRF4). Antes, a família terá uma cerimônia reservada.

