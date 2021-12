Teori Zavascki deve tirar sigilo de inquéritos até sexta

O ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal (STF), deve analisar todos os pedidos de abertura de inquérito e arquivamentos relativos à Operação Lava Jato até a próxima sexta-feira, 6. O material que pede a investigação de 54 pessoas à Corte foi encaminhado pela Procuradoria-Geral da República no início da noite de ontem. Na análise, Zavascki deve retirar o sigilo dos casos e tornar públicos os nomes que serão investigados.

Os servidores do gabinete de Zavascki já estão trabalhando no caso nesta quarta-feira. A expectativa é de que até o fim desta semana estejam redigidas as decisões para tirar o segredo em cada um dos 28 inquéritos e sete pedidos de arquivamento enviados ao STF. Ele pode manter o sigilo nos casos em que entender que a investigação ficará prejudicada com a divulgação das informações.

O ministro só irá tornar as peças públicas quando tiver analisado todos os casos. A intenção é evitar que os nomes sejam divulgados aos poucos, para que não haja exposição de algum parlamentar antes dos demais.

Cabe a Zavascki deferir, de forma monocrática, os pedidos de abertura de inquérito para autorizar o início das investigações. Na lista de 54 possíveis investigados, constam tanto parlamentares e autoridades com foro especial como pessoas sem prerrogativa de foro. Teori poderá, portanto, encaminhar casos para a Justiça de 1º grau, se entender que não compete ao STF processar e julgar o caso.

