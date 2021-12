Temer vira alvo principal nas redes sociais

Horas depois da divulgação de detalhes da carta enviada pelo vice-presidente da República, Michel Temer (PMDB), à presidente Dilma Rousseff (PT), na qual lamenta ser "decorativo" e "menosprezado", o assunto ganhou a primeira colocação do Trending Topics no Twitter na manhã desta terça-feira, 8, e até mesmo um perfil na rede social, o @CartaDoTemer. A hashtag #CartaDoTemer liderava, no meio da manhã, os assuntos mais comentados no microblog, batendo até mesmo os relativos à comemoração católica do dia de Nossa Senhora da Conceição, padroeira de Portugal e da Justiça.

Ainda entre os dez temas mais postados na rede social esteve o #ViceDecorativo, também uma referência à carta de Temer, com variadas provocações ao vice-presidente.

Já o perfil @CartaDoTemer foi criado logo após o assunto ganhar relevância na imprensa. Com uma foto do vice-presidente, o perfil humorístico contava com 2.200 seguidores no final da tarde desta terça.

Em um dos posts, Temer aparece em uma foto com o presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), que autorizou a abertura do processo de impeachment contra Dilma e que pode abrir caminho para o vice-presidente assumir o poder, caso ela seja afastada. Acima da foto, o diálogo: "Certas pessoas estão chegando, o que faço?". "Aja naturalmente".

Em outro, dizia: "Hoje no almoço para mim, picadinho. Para certas pessoas, bife tartar com limão siciliano". O perfil ainda deu sua versão sobre o vazamento da carta à imprensa ao publicar uma foto de Temer com Cunha, em que o presidente da Câmara cochicha ao vice a seguinte fala: "Amigo, envie uma cópia oculta pra toda a imprensa e finja que nada aconteceu". De resposta, recebe: "Ok".

O site Sensacionalista também ofereceu nesta terça sua dose de humor ao assunto. Criou uma carta que Temer teria enviado ao Papai Noel: "Ela (Dilma) não me entende, não me consulta. Fez dieta sem conversar com a Marcelinha (mulher de Temer), veja que maldade. Até café frio me serviu". As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

