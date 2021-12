Temer viaja para São Paulo para fazer exame urológico

O presidente Michel Temer (PMDB) vai realizar um exame de cistoscopia no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. O procedimento será realizado após o peemedebista ter sido internado por conta de uma obstrução urológica.

A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República confirmou a viagem do presidente, mas ainda não divulgou a programação dos exames. Temer segue nesta sexta, 27, para a capital paulista para ser atendido pelo médico cardiologista Roberto Kalil Filho, que o acompanha. Não há informações se o procedimento será feito nesta sexta ou sábado, 28.

Durante o exame será introduzido um aparelho chamado cistoscópio na uretra. O equipamento tem uma microcâmera que permite que os médicos vejam o interior da bexiga e das vias urinárias. Caso haja necessidade, o médico fará a raspagem da próstata. Esse procedimento precisa de anestesia local.

Temer foi internado na última quarta, 25, após sentir um desconforto por conta de uma obstrução urológica. Ele ficou sete horas internado no Hospital do Exército no mesmo dia que a Câmara dos Deputados rejeitou o prosseguimento da denúncia contra ele.

Após o mal-estar, Temer foi orientado pelos médicos a fazer repouso. Mas ele despachou no Palácio do Planalto na quinta e nesta sexta, quando atendeu o líder do governo na Câmara, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), e o líder da bancada do PMDB, Baleia Rossi (SP).

