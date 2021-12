Temer viaja e Cármen Lúcia assume a Presidência da República

O presidente Michel Temer tem embarque marcado às 11h para Lima, no Peru, onde participará da 8ª edição da Cúpula das Américas. A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, que assumirá a Presidência da República durante a ausência de Temer, irá à Base Aérea se despedir do presidente.

Temer deve chegar a Lima por volta das 13h20, no horário local (menos duas horas em relação a Brasília). A agenda do presidente prevê reunião, às 15h25, com o presidente da Câmara de Comércio dos Estados Unidos, Thomas J. Donohue. Às 16h15, Temer se reúne com o presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado.

Há também uma previsão de entrevista para a rede de televisão CNN, às 16h55. A cerimônia de abertura da 8ª Cúpula das Américas está prevista para as 18h. À noite, às 20h30, o presidente participa do jantar em homenagem aos chefes de Estado e do Governo.

Cármen Lúcia

A presidente do STF tem uma extensa agenda para esta sexta-feira, mas ainda não há confirmação sobre o local de onde Cármen Lúcia irá despachar, se do STF ou do Planalto. Às 13h, ela tem audiência com a ministra da Advocacia-Geral da União (AGU), Grace Mendonça. Em seguida, reúne-se com o ministro da Defesa, general Joaquim Silva e Luna.

Às 15h, Cármen recebe o presidente da Federação Interestadual das Empresas de Transporte de Cargas, José Hélio Fernandes, e o presidente da Associação Brasileira de Logística e Transporte de Carga, Pedro Lopes. A pauta do encontro são as novas regras expedidas pelo CNJ para ordens judiciais de penhora on line (BacenJud).

A agenda da presidente ainda prevê, às 15h30, audiência com o governador de Rondônia, Daniel Pereira, e o senador Valdir Raupp. Às 16h, recebe a antropóloga Débora Diniz. Às 17h, recebe representantes da Anamatra, Ajufe, ANPT e Sinait. O último compromisso da agenda desta sexta, às 18h, é uma audiência com o presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, Jayme de Oliveira.

