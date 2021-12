Temer vai cortar Bolsa Família de 36 milhões, diz Dilma

A presidente Dilma Rousseff (PT) disse neste domingo, 1º, que o vice-presidente Michel Temer (PMDB) vai cortar 36 milhões dos 47 milhões de beneficiários do Bolsa Família caso ela sofra o impeachment e ele assuma. O impedimento da líder petista está em discussão no Senado e o afastamento da presidente deverá ser votado nas próximas semanas. A acusação de Dilma ao posicionamento de Temer foi feito em festa do Dia do Trabalho organizada pela Central Única dos Trabalhadores (CUT) em São Paulo.

No evento, ela acusou Temer de planejar a manutenção do Bolsa Família para apenas 10 milhões de pessoas. "Falam que vão dar para os 5% mais pobres, e esses são 10 milhões de pessoas", disse Dilma. O programa do PMDB deve ser divulgado nesta segunda-feira e fala da necessidade de focar os maiores esforços nos 10% mais pobres. Apesar de não falar em terminar com o programa para os demais, admite que estes teriam maior capacidade de se beneficiar de melhorias na economia.

Mais uma vez, Dilma classificou o processo de impeachment contra ela de golpe. "Quero alertar que esse golpe não é só contra a democracia ou contra o meu mandato. Também é contra as conquistas dos trabalhadores". A presidente chamou de "perversas" propostas que estariam sendo estudadas pela equipe de Temer. Entre elas, a de permitir que acordos coletivos de trabalho prevaleçam sobre a legislação trabalhista, a proposta de acabar com a vinculação constitucional de receitas para Educação e Saúde.

Na festa, ela anunciou que irá reajustar o Bolsa Família em 9% e corrigir a tabela do importo de renda em 5%. A presidente também garantiu que vai contratar, nas próximas semanas, mais 25 mil moradias no programa Minha Casa, Minha Vida; que lançará na semana que vem o plano safra para a agricultura familiar; e que proporá a licença paternidade de 20 dias para funcionários públicos.

