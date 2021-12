Temer teria procurado pai de santo, diz colunista

O vice-presidente Michel Temer teria procurado um pai de santo semanas antes da votação do pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff na Câmara. A informação é do colunista Leo Dias. De acordo com ele, o peemedebista teria ido até o Maranhão para consultar o pai de santo Bita do Barão, que também seria o babalorixá de José Sarney.

Apesar de divulgar a informação, o colunista afirma que procurou a Tenda Espírita de Mestre Bita, que não confirmou a presença de Temer no local. Contudo, Mestre Bita já disse que costuma não revelar os nomes dos políticos por questão de ética profissional.

Ele cobra entre R$ 300 e R$ 500 pelas consultas. Mas políticos pagam um pouco mais (R$ 700).

