Temer tem encontro com Meirelles neste sábado

O presidente em exercício, Michel Temer, se encontra neste sábado, 23, com o ex-presidente do Banco Central Henrique Meirelles, no Palácio do Jaburu, residência oficial da Vice-Presidência, em Brasília. Meirelles é cotado para ser o ministro da Fazenda de um eventual governo Temer.

Presente na lista tanto de petistas quanto de peemedebistas, Meirelles nunca escondeu o desejo de se tornar ministro da Fazenda. Mas, para assumir o cargo, ele quer autonomia para escolher os outros integrantes da equipe econômica, como o presidente do Banco Central e o ministro do Planejamento.

Se for convidado e aceitar o cargo, Meirelles volta para a equipe econômica 13 anos depois de ter sido a principal aposta do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para dar respaldo econômico a seu governo. No início de sua gestão no BC, Meirelles atuou com o ex-ministro da Fazenda Antonio Palocci. Com a queda de Palocci, em 2006, substituído pelo ex-ministro Guido Mantega, Meirelles enfrentou vários embates, principalmente sobre a velocidade de queda da taxa básica de juros, a Selic.

Na possibilidade de assumir o cargo, Meirelles terá muitas dificuldades para enfrentar logo de início, principalmente na transição de governo, que deve ser traumática, conforme indica o clima de tensão crescente entre a presidente Dilma Rousseff e Michel Temer.

Desde 2014, Lula tem defendido Meirelles na Fazenda. Ele foi cotado para ocupar o lugar de Mantega, mas o escolhido foi o ex-ministro Joaquim Levy. O fato de ter participado do governo petista pesa contra Meirelles neste momento.

Na sexta-feira, 22, políticos ligados a Temer afirmaram ao Estado que ele avalia o nome do economista Paulo Rabello de Castro para a Fazenda.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

adblock ativo