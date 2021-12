Temer tem agenda privada em SP após participar de entrega de casas em Goiânia

Após viajar para Goiânia (GO), nesta sexta-feira, 10, o presidente Michel Temer seguiu para São Paulo para compromissos particulares. Ainda não há previsão se o presidente voltará para Brasília ou se ficará na capital paulista durante o final de semana. Segundo a assessoria de imprensa, Temer não possui agenda oficial e sua localização não foi informada.

Mais cedo, o presidente Michel Temer participou da entrega de 1080 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida na capital goiana ao lado do prefeito Iris Rezende, seu correligionário, e do ministro das Cidades, Alexandre Baldy. Temer usou o evento para defender o legado da sua gestão e também participou de um mutirão de vacinação da cidade.

"Quando assumimos o governo, encontramos o movimento da construção das casas parado e nós restabelecemos o financiamento das casas do programa Minha Casa Minha Vida", disse Temer a uma plateia formada por pessoas que receberam as chaves de suas novas residências. Ele também anunciou que irá autorizar a construção de outras 2 mil unidades do programa na região.

adblock ativo