Temer se licencia da presidência do PMDB

O vice-presidente Michel Temer (PMDB) se licenciou nesta terça-feira, 5, da presidência nacional do PMDB, de acordo com informações da assessoria do partido.

No Twitter, o senador Romero Jucá anunciou que assumiu a presidência do PMDB na manhã de hoje e que fará um pronunciamento sobre o assunto às 15h30, no plenário do Senado.

Assumi hoje pela manhã a presidência do @PMDB_Nacional. Farei um pronunciamento às 15h30 no plenário do Senado. — Romero Jucá (@romerojuca) April 5, 2016

O anúncio ocorre exatamente uma semana após o PMDB ter deixado a base do governo da presidenta Dilma Rousseff.

