Temer reitera que não será candidato à reeleição

O presidente interino Michel Temer reiterou neste domingo, 31, em nota oficial, que não pretende disputar a reeleição em 2018, após declaração do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), de que Temer será "candidato natural" ao pleito.

"Fico honrado com a lembrança de meu nome como possível candidato em 2018. Mas reitero, uma vez mais, que apenas me cabe cumprir o dever constitucional de completar o mandato presidencial, se o Senado Federal assim o decidir. Não cogito disputar a reeleição", disse Temer no comunicado divulgado no fim da manhã.

Segundo o presidente interino, os esforços de seu governo "estão voltados exclusivamente para garantir que o Brasil retome a rota do crescimento e seja pacificado".

A declaração de Maia foi feita em entrevista ao jornal O Estado de S.Paulo, publicada neste domingo. Para o presidente da Câmara, "se o Michel [Temer] for confirmado presidente, e o governo chegar a 50% de ótimo e bom, ele será o candidato do nosso campo, quer queira, quer não".

