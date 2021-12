Temer quer mudar ministros para evitar racha na base aliada

O presidente Michel Temer (PMDB) pretende realizar uma minirreforma ministerial em fevereiro de 2017. De acordo com o jornal "Folha de S. Paulo", a intenção é reacomodar sua base aliada para contornar insatisfações. Com isso, o governo pretende evitar que siglas abandonem a tropa de choque de Temer no Congresso Nacional.

A estratégia tenta barrar a ação da oposição, que articula o impeachment de Temer em meio às novas denúncias de irregularidades envolvendo o peemedebista.

As mudanças devem envolver os ministérios do Trabalho, Saúde e Meio Ambiente. O PV anunciou independência no Congresso. Por este motivo, a pasta do Meio Ambiente deve ser repassada para alguma sigla que continua na base aliada, como o PSB. Um grupo do partido defende a saída da legenda da rede de apoio do governo.

As alterações nas pastas do Trabalho e Saúde têm como foco garantir apoio para Rodrigo Maia (DEM) na disputa pela presidência da Câmara dos Deputados. A avaliação é que diante da ameaça de novas revelações na Operação Lava Jato, o presidente precisa garantir a vitória de um nome aliado na Câmara para ajudá-lo na hipótese de um eventual pedido de impeachment.

O líder do PTB, Jovair Arantes, tem se apresentado como possível candidato à presidência da Câmara, disputando com Maia. Atualmente, o partido controla o Ministério do Trabalho. Já o líder do PP, Aguinaldo Ribeiro, tem articulado apoio para a presidência da Câmara. A legenda está a frente da Saúde.

Segunda a "Folha de S. Paulo", reservadamente Temer prefere a recondução de Maia ao comando da Câmara, mas não pode assumir isso publicamente para evitar rachas na base aliada. Por isso, pretende mexer nos ministérios para acomodar aliados que venham a ser derrotados na disputa.

