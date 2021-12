Temer pretende conversar com Lula caso Dilma seja afastada

Caso o Senado admita o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, afastando a petista do cargo, o vice-presidente Michel Temer pretende procurar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. De acordo com a coluna Painel da Folha de S. Paulo, o peemedebista quer o apoio de Lula para controlar a pressão das ruas.

Além disso, Temer acredita que a contribuição do PT "seria de extrema importância" para garantir a estabilidade do seu governo. Na legenda, as opiniões estão divididas. Alguns petistas avaliam que seria difícil votar no Congresso contra medidas que resgatam a economia brasileira. Para reforçar essa tese, pesa que Henrique Meirelles é o nome que Lula gostaria de ter no comando da Fazenda. Portanto, seria complicado para ele se posicionar contra a agenda econômica indicada por Meirelles para Temer.

Por outro lado, alguns petistas defendem que a aproximação não faria sentido.

