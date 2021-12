Temer planeja escrever um romance quando deixar o governo

Aliviado com o resultado das eleições para presidente da Câmara, na madrugada desta quinta-feira, 14, o presidente em exercício, Michel Temer, disse não se incomodar ao ver diariamente a foto da presidente afastada Dilma Rousseff nas paredes do Palácio do Planalto.

"Quem está nesta posição tem de estar acima destas coisas", disse Temer, que estava descontraído e animado com a mudança da família de São Paulo para Brasília. "Aqui é muito mais fácil. É muito bom", disse.

A vida atribulada do presidente em exercício alterou sua rotina de caminhadas. A chegada da família a Brasília também o obrigou a mudar o hábito de reuniões noturnas no Palácio do Jaburu. Tudo porque sua mulher, Marcela, não gosta de encontros políticos até tarde da noite.

Ele se queixou da falta de tempo, mas diz que começou a ler "A Noite do Meu Bem", de Ruy Castro, que conta histórias do samba-canção. Afirmou, ainda, que terminou a leitura de "Querido Líder", de Jang Jin-sung, sobre os "segredos explosivos" da ditadura norte-coreana revelados por um alto funcionário do regime. "Tem histórias saborosas."

Escritor

Temer lembrou que escreveu um livro de poesias e disse que ficou temeroso de publicá-lo por ter sido "uma brincadeira". Anunciou, porém, que pensa em escrever um romance quando deixar o governo. "Farei isso depois. Agora não dá. Eu tinha dor de cabeça no passado e hoje não tenho tido nem tempo para isso", afirmou, gargalhando. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

