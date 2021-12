Temer já está em Salvador com a família para passar o Carnaval

O presidente Michel Temer desembarcou na noite sexta-feira, 24, por volta das 20h, na Base Aérea de Salvador com a primeira-dama, Marcela Temer, e o filho do casal, Michelzinho. De lá, eles seguiram em helicóptero para a Base Naval de Aratu, onde vão passar o feriado de Carnaval. O retorno para Brasília está previsto para Quarta-Feira de Cinzas.

Antes de embarcar com a família, Temer visitou o presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), que está internado no Hospital Santa Lúcia, em Brasília, desde a noite de quarta, 22.

Eunício foi submetido a cirurgia para retirada da vesícula. O quadro clínico do senador, segundo boletim médico do hospital, é estável e está “evoluindo muito bem”.

Pela manhã, o presidente se reuniu com os ministros Osmar Terra (Desenvolvimento Social e Agrário) e Dyogo Oliveira (Planejamento) no Palácio do Planalto.

A secretaria de Comunicação Social da Presidência da República informou ao A TARDE que o presidente cumpre agenda privativa com a família. Por questões de segurança, não há previsão do presidente comparecer a um dos circuitos da folia baiana.

Temer escolheu o balneário de Inema, na Base Naval de Aratu que é pertence à Marinha do Brasil, distante 30 quilômetros de Salvador, pela privacidade da área.

No ano novo, o presidente optou em passar o Réveillon na restinga de Marambaia, reserva administrada pela Marinha no Rio de Janeiro.

A praia de Inema também foi o destino preferencial para as férias dos três últimos presidentes da República – Fernando Henrique Cardoso (PSDB), Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Dilma Rousseff (PT), que passou no local os carnavais de 2013, 2014 e 2015.

