Temer foi internado com uma obstrução urológica, diz Planalto

O presidente Michel Temer (PMDB), 77 anos, foi internado no Hospital do Exército nesta quarta-feira, 25, no mesmo dia que acontece a votação da segunda denúncia contra o peemedebista na Câmara dos Deputados.

De acordo com nota oficial divulgada pela Secretaria de Comunicação da Presidência, "Temer teve um desconforto no fim da manhã de hoje (quarta) e foi consultado no próprio departamento médico do Palácio do Planalto. O médico de plantão constatou uma obstrução urológica e recomendou que fosse avaliado no Hospital do Exército, onde se encontra para realização de exame e devido tratamento".

Em um segundo comunicado, o Planalto informou que o peemedebista passou por uma "sondagem vesical de alívio por vídeo" para desobstrução urológica. Ele está em repouso e a expectativa é que recebe alta ainda nesta quarta, 25.

A nota divulgada pelo Planalto foi lida no plenário da Câmara, onde os deputados estão reunidos para votação da segunda denúncia. Até o momento, o presidente da Câmara Rodrigo Maia (DEM) não se pronunciou sobre o mal-estar do presidente e se isso pode impactar na sessão no plenário.

No início do mês de outubro, foi diagnosticada uma obstrução parcial de uma artéria coronária do presidente. Apesar do quadro não ter relação com o problema cardiológico de Temer, o médico do presidente, o cardiologista Roberto Kalil Filho está acompanhando o tratamento dele no Hospital do Exército.

O problema de saúde do presidente repercute nas redes sociais.

