Temer fará balanço do ano em rede nacional de rádio e TV na véspera do Natal

O presidente Michel Temer fará um pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão na noite deste sábado, 24. A fala do presidente será exibida por volta das 20h da véspera de Natal e, segundo apurou o Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, Temer fará um balanço das ações do governo no ano de 2016.

Temer também apresentará os planos gerais para 2017, traçando um cenário positivo das medidas que estão sendo tomadas com a intenção de reativar a economia e tentar debelar a crise. O pronunciamento foi gravado durante esta semana, em Brasília, antes de o presidente embarcar para São Paulo, onde deverá passar o Natal com a família.

