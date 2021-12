Temer está com obstrução parcial de uma artéria

O presidente Michel Temer (PMDB) está com uma obstrução parcial de uma artéria coronária, de acordo a Folha. Nesta terça-feira, 10, a TV Globo anunciou que o presidente faria um cateterismo após a votação do pedido de abertura do processo na Câmara de Deputados. Contudo, o Planalto negou que ele vá fazer o procedimento.

Temer seria tratado com medicamentos e dieta. Com isso, é possível dispensar a cinecoronariografia por cateterismo. O peemedebista é tratado pelo cardiologista Roberto Kalil.

Com 77 anos, ele é o presidente mais velho da história do Brasil.

adblock ativo