Temer embarca para Rio para cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos

O presidente em exercício, Michel Temer, embarcou na tarde desta sexta-feira, 5, para o Rio de Janeiro para compromissos relacionados aos Jogos Olímpicos. Inicialmente, o presidente em exercício havia programado sua ida para o Rio pela manhã, mas decidiu adiar para a tarde por causa da logística no local.

Desde cedo, na cidade que receberá a edição 2016 dos Jogos Olímpicos, há manifestações contra o presidente em exercício. Temer chega ao Rio para participar de uma recepção aos chefes de Estado e governo de outros países no Palácio Itamaraty.

A cerimônia, que terá a presença da primeira-dama em exercício, Marcela Temer, está marcada para as 17 horas. Depois, Temer e sua esposa seguem para o Maracanã, onde participam da cerimônia de abertura dos Jogos, marcada para as 20h16.

