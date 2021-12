Temer elogia Dodge e diz que vai se pronunciar sobre MP dos Portos

O presidente Michel Temer (PMDB) elogiou a decisão da procuradora-geral da República Raquel Dodge, que determinou que o peemedebista seja ouvido no inquérito que investiga suspeitas de corrupção envolvendo a edição do decreto dos portos. Pelo Twitter, o presidente disse sempre quis ser ouvido "uma vez que tenho total interesse no esclarecimento do assunto".

"É assim que se faz Justiça: com prudência e responsabilidade, ouvindo todas as partes envolvidas", argumentou.

Temer ainda fez clara crítica ao ex-procurador-geral Rodrigo Janot: "Muito bom que a PGR agora tenha uma nova postura, sem querer para o Brasil com denúncias vazias e irresponsáveis". Janot foi responsável por apresentar duas denúncias contra o peemedebista, enquanto Dodge foi indicada pelo presidente para assumir a PGR.

O inquérito contra Temer tramita no Supremo Tribunal Federal (STF). O relator é o ministro Luís Roberto Barroso, que autorizou a abertura de um novo inquérito contra Temer. Há suspeita que ele tenha atuado para beneficiar a empresa Rodrimar, que opera no porto de Santos, no litoral de São Paulo.

O decreto investigado ampliou de 25 para 35 anos os prazos dos contratos de concessões e arrendamentos assinados após 1993. De acordo com investigação da Polícia Federal, há indícios de que Temer integrou organização criminosa envolvendo outros políticos do PMDB.

A suspeita é que o ex-deputado federal Rodrigo Rocha Loures (PMDB) teria recebido propina para enviar para o presidente. Loures foi flagrado pela PF recebendo uma mala com R$ 500 mil em investigação envolvendo a JBS.

