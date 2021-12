Temer é "chefe da maior e mais perigosa organização criminosa", diz Joesley

O dono do grupo J&F, Joesley Batista, disse que o presidente Michel Temer (PMDB) é o "chefe da maior e mais perigosa organização criminosa" do país. A afirmação foi feita pelo empresário em entrevista para a revista Época publicada neste sábado, 17.

O empresário apontou o ex-ministro Geddel Vieira Lima como "mensageiro" de Temer. Segundo ele, o político baiano procurava Joesley para garantir o pagamento para o deputado federal cassado Eduardo Cunha ficar calado.

Joesley disse que sua relação com Temer nunca foi de "amizade" e, sim, "institucional". Ele explica que era visto por Temer como "um empresário que poderia financiar as campanhas dele e fazer esquemas que renderiam propina".

Eles tinham contato direto por meio de trocas de mensagens de celular e encontros privados. Os dois passaram a ter um relacionamento por intermédio de Wagner Rossi, ex-ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento nos governos Lula e Dilma.

Segundo Joesley, logo no início Temer teria pedido dinheiro para ele. "[O presidente] não é um cara cerimonioso com dinheiro. Tem políticos que acreditam que, pelo simples fato do cargo que ele está ocupando, já o habilita a você ficar devendo favores a ele. Já o habilita a pedir algo a você de maneira que seja quase uma obrigação você fazer. Temer é assim", disse.

O empresário também confirmou o empréstimo de um jato para uma viagem particular de Temer e sua família para a Bahia. Ele também falou sobre a relação de Temer e Cunha, sendo que este último se referia ao presidente como um superior hierárquico.

De acordo com o dono da J&F, Cunha resolvia o que podia sozinho e só recorria a Temer quando precisava. Segundo ele, Lúcio Funaro era o primeiro a participar das negociações, seguido de Cunha e, por último, Temer. O presidente se envolvia diretamente quando era para tratar de favores pessoais.

