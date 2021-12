Temer é alvo de protestos na abertura da Paralimpíada

O presidente Michel Temer (PMDB) voltou a ser vaiado nesta quarta-feira, 7, durante a festa de abertura dos Jogos Paralímpicos. Ele já tinha ouvido gritos de "Fora, Temer" ao participar da cerimônia em comemoração à Independência do Brasil em Brasília.

No Maracanã, no Rio de Janeiro, o peemedebista foi alvo de protestos em pelo menos três momentos: antes da entrada no estádio, durante sua breve declaração para abrir os jogos e durante o discurso de Carlos Arthur Nuzman, presidente do Comitê Olímpico Brasileiro (COB).

Nas três situações, foram ouvidos gritos de "Fora, Temer" e "Brasil". O peemedebista deixou o estádio antes mesmo do encerramento do evento.

Na abertura da Olimpíada, ele também foi alvo de protesto e depois desistiu de participar do encerramento do evento, quebrando o protocolo.

Após a festa, a assessoria da presidência divulgou uma nota sobre os protestos. "Sobre as manifestações na abertura dos Jogos Paralímpicos: o Brasil vive em regime de plena democracia. Portanto, quaisquer manifestações populares são naturais e normais", informou.

