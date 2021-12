Temer duvida de condenação no STF caso denúncia passe pela Câmara

O presidente Michel Temer (PMDB) acredita que, caso seja derrotado na Câmara dos Deputados, será absolvido pelo Supremo Tribunal Federal (STF). A impressão foi defendida por ele em um encontro com os 22 ministros do seu governo, de acordo com o jornal "Folha de S. Paulo".

Durante a reunião, o peemedebista pediu que os ministros conquistem votos entre deputados aliados para barrar a denúncia de corrupção apresentada contra ele pela Procuradoria-Geral da República (PGR). Caso a estratégia não alcance sucesso, Temer aposta em vitória no STF.

O presidente também aproveitou o evento para se defender das acusações feitas com base nas delações de executivos da JBS. Para ele, não há provas ou fundamentos técnicos contra ele, por isso acredita que não será condenado.

A defesa, que foi apresentada nesta quarta, os advogados de Temer argumentam que a PGR apresentou denúncia contra ele com base na gravação feita por Joesley Batista. Contudo, eles alegam que o áudio é ilícito e não comprovam que o presidente cometeu corrupção passiva.

adblock ativo