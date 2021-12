Temer diz que impeachment de Dilma 'perdeu força'

O vice-presidente da República, Michel Temer (PMDB), disse nesta sexta-feira, 29, que o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff "perdeu força". O peemedebista deu a declaração em João Pessoa, Paraíba, primeira das três cidades nordestinas incluídas no roteiro de seu tour pela permanência no comando do partido. Na quinta-feira, Temer esteve em Curitiba e Florianópolis, na região Sul.

"(O impeachment) perdeu força e agora somos parceiros e queremos a pacificação do País. Isso, no entanto, não impede o partido de ter uma candidatura própria (em 2018)", afirmou Temer, em entrevista à rádio CBN. "Há algum tempo atrás o tema tinha mais consistência, mas perdeu", afirmou.

Na véspera, Temer havia defendido a proposta de candidatura própria do PMDB à Presidência em 2018. "Nós não podemos ser apenas um partido que acusa ou vai em busca de cargos. Nós queremos comandar o País a partir de 2018 para implantarmos um programa", afirmou o vice em discurso em Curitiba. "As eleições de 2018 passam pela disputa de 2016", ressaltou.

