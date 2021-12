Temer discute com núcleo político mobilização para PEC do teto

O presidente Michel Temer chegou nesta tarde ao Palácio do Planalto, mas ainda não tem compromissos oficiais previstos, apenas com despachos internos. O presidente, no entanto, reunirá seu núcleo político para debater alguns assuntos importantes para o governo, principalmente, a mobilização da base para a votação do segundo turno da PEC 241.

Além disso, Temer deve alinhar com aliados o discurso do governo em relação à prisão do ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha. Ontem, após a prisão de Cunha, Temer determinou que os interlocutores do Planalto evitassem comentar o episódio para não ampliar a tensão provocada no meio político e tentar mantê-la longe do Executivo. Há uma preocupação com os problemas que Cunha possa criar para Temer e seus ministros, atrapalhando os planos de assegurar a aprovação da PEC do Teto, na semana que vem, e até a governabilidade.

