Temer desautoriza ministro e diz que escolherá mais votado para PGR

O presidente da República em exercício, Michel Temer (PMDB), desautorizou há pouco a posição do ministro da Justiça, Alexandre Moraes, e disse, via asssessoria, que manterá a tradição de escolher o primeiro nome da lista tríplice da categoria para a Procuradoria-Geral da República.

Em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, Moraes disse que a Constituição prevê apenas que o escolhido pelo presidente seja um integrante da carreira - não necessariamente o mais votado pelos membros do Ministério Público Federal, prática adotada nos governos do PT. O ministro da Justiça também disse que há garantias de autonomia do MP - já que o PGR só pode ser destituído a pedido do presidente com aprovação de maioria absoluta do Senado - e que o poder da instituição não pode ser absoluto.

Temer só escolherá o procurador-geral da República que substituirá o atual, Rodrigo Janot, caso a presidente Dilma Rousseff (PT) seja definitivamente afastada pelo Senado. O mandato de Janot termina em 2017 e o processo de impeachment de Dilma no Senado acaba em até 180 dias.

Currículo

O ministro Alexandre Moraes começou a carreira como promotor de Justiça, foi professor de Direito na Universidade de São Paulo e, antes de assumir a pasta, foi secretário de Segurança Pública do governo Geraldo Alckmin, em São Paulo.

Antes de Moraes, o presidente em exercício cogitou escolher o advogado Antonio Claudio Mariz de Oliveira para a pasta. O nome do advogado nome foi descartado por Temer após virem à tona críticas feitas por Mariz à Operação Lava Jato.

