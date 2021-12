Temer demite ministro e nomeia mulher para comandar AGU

O presidente Michel Temer confirmou a demissão do ministro da Advocacia-Geral da União (AGU), Fábio Medina Osório, e nomeou Grace Mendonça para o cargo. Ela é a primeira mulher a ocupar um cargo no primeiro escalão do peemedebista.

Medina tinha sido "demitido" inicialmente por pelo ministro da Casa Civil Eliseu Padilha após uma dura discussão entre os dois. Na ocasião, Medina disse que não reconhecia a demissão e que queria falar com Temer.

Para Folha, Medina disse que foi comunicado por telefone da demissão e que Temer alegou que a permanência dele ficou "inviável" após o embate com Padilha.

Grace

A nova ministra tem trânsito no Supremo Tribunal Federal (STF) e sua nomeação foi apoiada pelos ministros do STF Gilmar Mendes e Carmen Lúcia.

adblock ativo