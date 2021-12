Temer dá posse a Roberto Freire como ministro da Cultura nesta quarta

O presidente Michel Temer participa nesta quarta-feira, 23, ao meio dia, de cerimônia de posse do novo ministro da Cultura, deputado Roberto Freire, no Palácio do Planalto.

A chegada de Freire ao primeiro escalão do governo acontece após a saída de Marcelo Calero da pasta. O ex-ministro saiu por divergências com o ministro Geddel Viera Lima (Secretaria de Governo) e disse ter recebido pressão do colega para liberar uma obra em Salvador na qual Geddel possui um apartamento. A conduta de Geddel será investigada pela Comissão de Ética da Presidência.

Às 17h, Temer participa da inauguração da nova sede do Instituto Serzedello Corrêa, a Escola Superior do Tribunal de Contas da União (TCU), no setor de Clubes Esportivos Sul, em Brasília.

