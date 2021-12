Temer critica ocupação de escolas e diz que alunos não sabem o que é PEC

O presidente Michel Temer criticou nesta terça-feira, 8, a ocupação de estudantes em escolas públicas contra a reforma do ensino médio e a Proposta de Emenda Complementar (PEC) que congela os gastos públicos com educação e saúde.

Durante discurso para empresários e executivos, o peemedebista disse que as pessoas podem se manifestar, mas precisam respeitar as instituições. "Nós precisamos aprender no país a respeitar as instituições e o que menos se faz hoje é respeitar as instituições. Isso cria problemas e o direito existe exatamente para regular as relações sociais. Hoje, ao invés do argumento intelectual e verbal, usa-se o argumento físico. Vai e ocupa não sei o quê e bota pneu velho em estrada para impedir trânsito", disse.

Temer ainda ironizou dizendo que os estudantes desconhecem a proposta apresentada pelo governo federal que altera o modelo de educação do ensino básico. "[Pergunto] você sabe o que é uma PEC [Proposta de Emenda Constitucional]? É uma Proposta de Ensino Comercial. Estou dando um exemplo geral de que as pessoas debatem sem discutir ou ler o texto", afirma.

Ele argumenta que a reforma do ensino médio não tem como objetivo prejudicar os alunos do ensino público. "O que a medida provisória faz é agilizar o debate relativo ao ensino médio no país", diz.

As declarações foram feitas durante o seminário Infraestrutura e Desenvolvimento do Brasil, promovido pelo jornal "Valor Econômico" e pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).

