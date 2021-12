Temer conversa com advogado em seu escritório em São Paulo

O presidente Michel Temer conversa nesta sexta-feira, 4, com o advogado Antonio Claudio Mariz de Oliveira, em São Paulo. O encontro ocorre em meio às repercussões do inquérito da Polícia Federal sobre o decreto dos portos e após o presidente ter dito que uma suposta terceira denúncia pela Procuradoria-Geral da República é "mera hipótese".

Conforme o Broadcast Político noticiou, a Procuradoria-geral da República (PGR) deve enviar ainda nesta sexta-feira Supremo Tribunal Federal (STF) manifestação favorável ao pedido da Polícia Federal pela prorrogação das investigações do inquérito do Decreto dos Portos. Mariz defendeu o emedebista na primeira denúncia da PGR, no ano passado.

Ao chegar para a conversa, no escritório de Temer em São Paulo, Mariz disse que iria tratar com o presidente da "situação geral" e citou o pedido da Polícia Federal. "Falam, falam em denúncia, depois falam em mais tempo para inquérito...", comentou o advogado.

Ontem, Maristela Temer, uma das filhas do presidente, prestou depoimento à Polícia Federal sobre valores recebidos do coronel João Baptista Lima Filho.

adblock ativo