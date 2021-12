Temer chega ao plenário do Senado e recebe cumprimentos

Após a cassação de Dilma Rousseff com a aprovação de 61 senadores na manhã desta quarta-feira, 31, Michel Temer é o novo presidente. O presidente da República, Michel Temer, chegou há pouco ao Plenário do Senado Federal para tomar posse.

Estão ao lado dele o presidente do Congresso, senador Renan Calheiros (PMDB-AL), o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) e presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski, responsável por presidir os trabalhos durante o julgamento do processo contra a presidente.

O plenário estava cheio para a posse de Temer, mas sem a presença de parlamentares petistas. O ministro do STF, Gilmar Mendes, também é um dos presentes. Menos de duas horas depois da cassação de Dilma, o plenário do Senado já estava repleto de flores e organizado para receber Temer. Em pouco tempo o telão da Casa mostrava uma imagem para a posse presidencial e a mesa também estava decorada.

adblock ativo