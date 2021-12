Temer anuncia investimento estrangeiro na Bahia

O presidente da República, Michel Temer, anunciou a empresa Eurasian Minig Group investirá cerca de R$ 1,5 bilhão em empreendimentos na Bahia nas áreas de mineração e agricultura.

A comunicação oficial do acordo foi realizada após uma reunião de negócios com o CEO da empresa Alexander Mashkevich.

“Antes de chegar à China, fiz escala no Cazaquistão para encontro com o empresário que investirá bilhões de dólares em projetos de infraestrutura na Bahia”, informou Temer no seu Twitter oficial.

Esta é a segunda parada para reuniões estratégicas do dirigente. Antes do Cazaquistão, Temer se reuniu com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, que confirmou a aquisição de seis cargueiros da Embraer KC-390. O investimento ultrapassará a barreira de R$ 1 bilhão.

Temer agora está na China onde já se encontrou com representes do governo e da iniciativa privada do país asiático. Nesta sexta-feira, 1º de setembro, o dirigente brasileiro se encontrará com empresários e políticos dos BRICs, bloco econômico composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

