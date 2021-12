Temer: 1º de Maio é momento histórico e direitos trabalhistas estão assegurados

O presidente Michel Temer parabenizou os trabalhadores neste 1º de Maio em vídeo gravado e disponibilizado nos canais do governo e nas redes sociais nesta manhã. Em um vídeo de 2 minutos e meio, Temer transmitiu uma mensagem de otimismo, conforme antecipou o Broadcast, demonstrando confiança no ambiente de trabalho do País, com a modernização da legislação trabalhista. Ele começa o vídeo afirmando que esse 1º de Maio marca um momento histórico no País. "Iniciamos nova fase. Uma fase em favor do emprego. Estamos fazendo a modernização das leis trabalhistas e você terá inúmeras vantagens", afirma o presidente.

"Primeiro vamos criar mais empregos. Segundo, todos os seus direitos trabalhistas estão assegurados. Com a modernização trabalhista, aprovada pela Câmara dos Deputados, a criação de postos de trabalho, inclusive para os jovens, ocorrerá de forma muito mais rápida", completa. O presidente afirma no vídeo que a nova lei garante os direitos não só para os empregos diretos, mas também para os temporários e terceirizados. "Todos com carteira assinada. Portanto, concede direitos àqueles trabalhadores que antes não tinham".

Ao cumprimentar o trabalhador, trago mensagem de otimismo. De crença no Brasil e na força de cada um para transformar o nosso país. pic.twitter.com/clRGfKzvjE — Michel Temer (@MichelTemer) 1 de maio de 2017

Temer destaca a possibilidade de negociação de acordos coletivos, entre empresários e trabalhadores, "de maneira livre e soberana". "O diálogo é a palavra de ordem". Segundo ele, o resultado será uma relação de trabalho mais harmoniosa, portanto, com menos ações na justiça. O presidente destaca ainda que, com a nova lei trabalhista, empresas que pagarem salários diferentes para homens e mulheres, com mesma função em locais idênticos de trabalho, serão punidas.

Ao final, ele destaca que há menos de um ano, recebeu o País com "muitos milhões de desempregados". "O desemprego ainda persiste, mas estamos trabalhando o tempo todo para mudar esse quadro. Baixamos a inflação de 10,7% ao ano para 4,5%. A área econômica está recuperando a confiança do país. Isso significa que você terá a abertura de mais empregos, muito brevemente."

O presidente encerra a mensagem cumprimento o trabalhador brasileiro e dizendo que traz uma mensagem de otimismo. "É com trabalho que vamos vencer todos as dificuldades. Os resultados já começam a aparecer. Acredite no Brasil, acredite na força de cada um em transformar o nosso País", afirma.

adblock ativo